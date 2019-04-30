İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı (AA) ile ilgili verdikleri araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı (AA) ile ilgili verdikleri araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı.



Türkkan, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yaptı.



İyi Partili Türkkan, şunları ifade etti:



"Anadolu Ajansı'nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi."



ulusal.com.tr