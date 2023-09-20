İyi Parti'nin İzmir adayı kim? Meral Akşener açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin milletvekili Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı.

İyi Parti'nin İzmir adayı kim? Meral Akşener açıkladı
Son Güncelleme:

İyi Parti, 2024 Yerel Seçimi'ne ittifaksız girmeye hazırlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de açıklama yaptı.

Akşener, "Bugün burada tabii bir güzellik var, o da ümit özlale kardeşimizin izmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığını ve inşallah büyükşehir belediye başkanlığını ilan ediyor olacak olmamız." dedi.

CHP mensuplarının son dönemde yaptığı "O 15 milletvekili olmasaydı İyi Parti olmazdı" açıklamalarına da tepki gösteren Akşener, "Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Adana olur muydu?" diye konuştu.

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? YÖK açıkladıÜniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? YÖK açıkladıEğitim
# yerel seçimler # iyi partili # meral akşener
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Azerbaycan, TB2 SİHA’larla Ermenilere ait askeri hedefleri imha etti #azerbaycan #karabağ #keşfet Azerbaycan, TB2 SİHA’larla Ermenilere ait askeri hedefleri imha etti #azerbaycan #karabağ #keşfet 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu?