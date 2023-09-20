İyi Parti'nin İzmir adayı kim? Meral Akşener açıkladı

İyi Parti, 2024 Yerel Seçimi'ne ittifaksız girmeye hazırlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de açıklama yaptı.

Akşener, "Bugün burada tabii bir güzellik var, o da ümit özlale kardeşimizin izmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığını ve inşallah büyükşehir belediye başkanlığını ilan ediyor olacak olmamız." dedi.

CHP mensuplarının son dönemde yaptığı "O 15 milletvekili olmasaydı İyi Parti olmazdı" açıklamalarına da tepki gösteren Akşener, "Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Adana olur muydu?" diye konuştu.