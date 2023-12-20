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İyi Parti’nin “Yaprak Dökümü” devam ediyor.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’ye karşı “savaş açıyorum” sözlerini ardından bir istifa haberi daha geldi.



İyi Parti'nin kurucularından ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.



Ayrıca Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Özarslan’ın bir süre önce Genel Müdür olduğu PORTAŞ A.Ş’nin Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptığını iddia etmişti.



Özarslan, istifa açıklamasında Özcan’ın CHP Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı PORTAŞ A.Ş’ye yönelik iddialarına da yanıt verdi.