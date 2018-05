İstanbul Bağcılar'da İyi parti'nin imza standına bıçaklı saldırı yapıldı. 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 8 kişi de gözlatına alındı. Saldırıyla ilgili açıklama yaapn İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı , Başbakan ve İçişlerin Bakanı'nı göreve çağırdı.

İyi parti'nin İstanbul Bağcılar'da açtığı imza masasına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Bıçaklı saldırıda 7 kişi yaralandı.



Olay akşam saatlerinde Bağcılar Merkez'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre bıçaklı ve soplaı bir grup İyi Parti'nin imza standına saldırıda bulundu.



Saldırı sırasından standta bekleyen 7 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı 7 kişi tedavi için hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırı olayı ile ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.





MHP iddiası

Saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Olayın İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.



1 kişinin durumu ağır

Yaşanan arbedede İyi Partili 4 kişi bıçakla, 1 kişi ise silahla yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi.



İlçe Başkanı Gökhan Yiğit, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.



İyi Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bağcılar teşkilatımıza yapılan bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı ilçe başkanımız, gençlik kolu başkanımız ve partililerimize acil şifalar diliyorum. Genel Başkanımızdan başlayarak her kademeden partilimiz olayın takipçisidir. Hesap hukuk karşısında sorulacaktır." ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili bir açıklama da İyi Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'dan geldi.

Beyaz, "İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığımıza ait standa karşı gerçekleştirilen saldırı demokrasimize ve özgürlüklerimize yönelik hain bir girişimdir. Tüm yaralılarımız ile birlikte bizde hastanedeyiz, yanlarındayız. Bu saldırının peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını soracağız." şeklinde paylaşımda bulundu.



"Akan her damla kanın sorumlusu Bahçeli'dir!​"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, saldırıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu.



Dervişoğlu'nun paylaşımları şöyle:

Saldırıya uğramışız... Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK'lıyı ittiremeyenler,şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it'e değil sahiplerine hesap sormak boynumuzun borcu olsun



Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir.





Meral Akşener'den açıklama

Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye’nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi



Gözaltına alındılar

Bağcılar'da seçim çalışmaları kapsamında stant açan iki partinin mensupları arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.



