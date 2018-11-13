İzmir’de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan İZBAN’da grev ilanı iş yerine asıldı. Ücret zammında anlaşma sağlanamadı. Sendika yüzde 28 istedi, işveren yüzde 12 verdi. İzmir trafiğini kilitleyecek grevin ilk resmi adımı atıldı. Eğer 10 gün içinde anlaşma sağlanamaz ise 136 kilometrelik banliyö hattı çalışmayacak.

İzmir banliyö hattında işverenle işçi anlaşamadı ve sendika iş yerine grev ilanını astı.



136 kilometre uzunluğundaki İZBAN'ı her gün 300 bin kişi kullanıyor. İşveren ile sendikanın 127 günde yaptığı 7 toplantı ücret zammında tıkandı. Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz, grev kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.



Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.



Sendikanın son güne kadar müzakereye açık olduğu belirtildi. .



İZBAN çalışanları taleplerini Ulusal Kanal’a anlattı.



İzmir'de toplu taşımanın omurgası konumundaki İZBAN’ın ardından METRO’da da ilk görüşmeler sonuçsuz kaldı. Anlaşma sağlanamazsa METRO’da da grev kapıda.



Yapılan eyleme Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Birliği İzmir yöneticileri de destek verdi.





HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

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