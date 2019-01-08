İZBAN grevi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Ertelemenin ardından sendika üyeleri, İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'na asılan grev pankartlarını söktü, çalışanlar göreve çağrıldı, tren seferleri başladı

30 gün süren grevin ertelenmesinden önce AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’nin twitterdan yaptığı açıklama dikkat çekmişti.



Zeybekçinin attığı tvittin ertesi günü Cumhurbaşkanının grev erteleme kararı yayınlandı.



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, ertelenen grev 60 gün sonra tekrar başlayamaz dedi.



Ervüz 60 günlük süreçte ne olacağının işverenle yapılacak görüşmeye bağlı olduğunu söyledi.



Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı ve Eski Belediye İş Nolu Şube Başkanı Talat Özdemir gelinen noktada tüm Sorumluluk Aziz Kocaoğlu’nundur dedi.



Özdemir Alınan karar siyasidir dedi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’nin açıklamalarına dikkat çekti.



Demiryol İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ahmet Güler son gelişmeyi Ulusal Kanal’a anlattı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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