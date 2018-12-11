İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN grevi ile ilgili açıklama yaptı. Kocaoğlu, AKP hükümetinin memur ve işçiye vereceği zammın üstüne çıkmak istemediğini söyledi.

342 İZBAN işçisinin grevi ikinci güne girdi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süresince topun Devlet Demir Yolları'nda olduğunu söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nda açıklama geldi.



Kocaoğlu, hükümetin memur ve işçiye vereceği zammın üstünde bir ücreti İZBAN işçilerine vermek istemediğini dile getirdi. Aziz Kocaoğlu, Belediye Meclis üyelerine dün akşama İZBAN grevi hakkında bilgi verdi.



Kocaoğlu, "Merkezi Hükümet'in sözleşme için görüşmelerde memur ve işçilere vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde, emsal teşkil edecek karar içinde olmamak gibi bir düşüncem vardı." ifadelerini kullandı.



Aziz Kocaoğlu, İZBAN'ın yüzde 50 ortağı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın genel müdürüne "Bugün Toplu İş Sözleşmesi yapıyoruz, bunun aynı zamanda hükümetin politikasına uygun olması lazım." dediğini aktardı.



Bütün kurumların finans sıkıntısı yaşadığını dile getiren Kocaoğlu, "Yüzde 22 zam, fedakârlıkla verilen bir zamdır; kıymetinin bilinmesi gereklidir." dedi.



İzmir trafiğine ilişkin de açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlara; "Özel araçlarınızla tek başınıza yolculuk yamayın, yanınıza arkadaşlarınızı da alın" çağrısı yaptı.



ulusal.com.tr

