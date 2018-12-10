Demiryol İş Sendikası, İZBAN yönetimi ile yapılacacak toplu iş sözleşmesinde anlaşamaması üzerine bugün greve başladı. Sendikaların destek verdiği greve, Vatan Partisi ve gençlik kolları olan Öncü Gençlik de destek verdi.

1 Ocak 2018'den itibaren maaşlarına zam yapılmayan İZBAN işçileri, teklif edilen yüzde 21'lik zammı kabul etmemişti. 11 Temmuz 2018'den beri devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşamayan

İZBAN işçileri, geçtiğimiz günlerde aldıkları kararla birlikte bugün greve çıktı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde greve çıkan işçiler, sabah saatlerinde grev ilanını Çiğli ve Alsancak istasyonlarına astı.



Alsancak İZBAN istasyonu önünde sendikalara da çağrı yapan Demiryol-İş Sendikası basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya sendikalar dışında Vatan Partisi ve Öncü Gençlik de katılım gösterdi. Öncü

Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun ve Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin ile beraberindeki heyet basın açıklamasında yer aldı.



"70 yılda sadece üç kez grev yaptık"



Basın açıklamasını Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi adına Şube Başkanı Hüseyin Ervüz yaptı. Ervüz, açıklamada "Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın

ücret almayacaklarını, grevin bir anlamda işsizlik olduğunu ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenemiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızı herkes tarafından

bilinmesini isteriz. Biz Demiryol-İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen üç kez grev yapmak zorunda kaldık.



İZBAN çalışanları, karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze alamaz. Bu bağlamda Demiryol-İş Sendikası olarak yasal ve sosyal

sorumluluklarımız gereğince almış olduğumuz grev kararını bugünden itibaren uygulamaya başlamış bulunuyoruz" diyerek istedikleri zammı alana kadar greve devam edeceklerini belirtti.



"Öncü Gençlik olarak emekçilerimizin emrindeyiz"



Türk İş Konfederasyonu, Liman İş Sendikası ve MTS Sendikası'nın da konuşmacı olduğu basın açıklamasının ardından Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, gelen destekleri kabul

etti. Sürecin başından itibaren Demiryol-İş Sendikası'nın mücadelesinin takipçisi ve destekçisi olan Vatan Partisi İzmir ve Öncü Gençlik, Hüseyin Ervüz ile görüşerek desteklerini iletti. Öncü Gençlik Genel

Başkanı Özgür Bursalı, Ervüz ile yaptıkları görüşmede "Demiryol-İş Sendikası'na bağlı İZBAN işçilerinin yanındayız. Bu bir ekmek mücadelesi. Bu bir alın teri mücadelesi. Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak

emekçilerimizin emrindeyiz. Vatan Partisi, çözümün merkezindedir ve programıyla görevin başındadır.



Türkiye, bu süreçten büyük çözümlerle çıkacaktır" dedi. Ervüz, Bursalı'ya destekleri için teşekkür ederek gençlerin geleceği için de bu grevi yaptıklarını belirtti.



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