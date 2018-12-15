Geçtiğimiz günlerde İZBAN işçileri trenlerin bakımlarının yapılmadığını ve pek çok riski beraberinde getirdiğini Ulusal Kanal ekranından canlı yayında açıklamıştı. Tek risk trenler değil. İşçiler istasyon bakımlarının da yapılmadığı konusunda uyarıyor. Çıkabilecek kazalardan grev kırıcılığı yapan işveren sorumlu.

İzmirliler işine, okuluna şehir içi seyahatlerinde İZBAN'ı kullanıyor.



Yolculuk yaparken bekleme yapılan İZBAN istasyonlarında, İzmirliler kısa zaman geçiriyor. Ancak birileri var ki o istasyonlarda geceden sabaha kadar çalışıyor.



İZBAN işçileri günler önce İzmirlileri bakımı yapılamayan trenler konusunda uyarmıştı.



İZBAN’da istasyon bakımlarını yapan işçiler de grevde. Sıkıntı büyük.



İstasyonlarda bakımı ve rutin kontrolleri yapılması gereken işleri şuan kimse yapamıyor.



İşçiler İZBAN’da olası bir yangında şu an yangın pompaları çalışacak mı diye soruyor?



İzmirliler yaşanabilecek olası kazalardan kim sorumlu olacak diye soruyor.



Haber: Ufuk Akkaya - Kamera: Akın Kara

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