İZBETON davasında karar: 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' iddiaları üzerine gözaltına alınan 22 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZBETON davasında karar: 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adli makamların karşısına çıkan zanlılara, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yöneltildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 22 şüphelinin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak operasyon sırasında adresinde bulunamayan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izbeton izmir
