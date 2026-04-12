İZBETON soruşturması: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen işlemlerde, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamaları yöneltildi.

Kooperatif yönetiminin şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilisi ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarında yer aldığı belirlenen 10 kişi hakkında 9 Nisan 2026’da gözaltı kararı verilmişti.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.