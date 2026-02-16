İZBETON soruşturmasında 22 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm projesindeki usulsüzlük iddialarını mercek altına aldı.

Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre; İZBETON'un inşaat yapım işini 2022 yılında kooperatife devretmiş olmasına karşın, 23 çalışanın sigorta primlerinin halen Örnekköy 4. etapta çalışıyormuş gibi gösterildiği tespit edildi.

ÇALIŞMAYAN PERSONELE YÜKLÜ ÖDEME

Gerçekleştirilen teknik ve mali incelemeler, kurum bünyesinde fiilen çalışmayan mühendis ve personellere haksız kazanç sağlandığını ortaya koydu. Söz konusu kişilere, görev yapmadıkları halde 170 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda maaş ve prim ödemesi yapıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasındaki 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu zararına dolandırıcılık' suçlamaları üzerine operasyon için harekete geçildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edildi.