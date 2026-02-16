İZBETON soruşturmasında 22 şüpheli adliyede

İzmir'de yürütülen kentsel dönüşüm soruşturması kapsamında, İZBETON projesinde çalışmayan personele usulsüz maaş ve sigorta ödemesi yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İZBETON soruşturmasında 22 şüpheli adliyede
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm projesindeki usulsüzlük iddialarını mercek altına aldı.

Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre; İZBETON'un inşaat yapım işini 2022 yılında kooperatife devretmiş olmasına karşın, 23 çalışanın sigorta primlerinin halen Örnekköy 4. etapta çalışıyormuş gibi gösterildiği tespit edildi.

ÇALIŞMAYAN PERSONELE YÜKLÜ ÖDEME

Gerçekleştirilen teknik ve mali incelemeler, kurum bünyesinde fiilen çalışmayan mühendis ve personellere haksız kazanç sağlandığını ortaya koydu. Söz konusu kişilere, görev yapmadıkları halde 170 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda maaş ve prim ödemesi yapıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasındaki 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu zararına dolandırıcılık' suçlamaları üzerine operasyon için harekete geçildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edildi.

Netanyahu'nun ofisinde 'şüpheli paket' alarmı: Bomba imha uzmanları sevk edildiNetanyahu'nun ofisinde 'şüpheli paket' alarmı: Bomba imha uzmanları sevk edildiDünya
İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu: 38 şüpheli adliyedeİstanbul merkezli 'kara para' operasyonu: 38 şüpheli adliyedeGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izbeton izmir
Günün Manşetleri
Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı
İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı
İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek
Butik otelde klima yandı, dedektör çalışmadı!
21 İZBETON personeli gözaltına alındı
Emlakta yeni dönem başladı
Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması
Emekli ikramiyesi için 6 bin TL tahmini
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 16 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 16 Şubat Pazartesi
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bu bölgelere çamur yağacak! Bu bölgelere çamur yağacak!
TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi nasıl alınır?