İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı yürütülen denetimler kapsamında, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleştirilen müdahalede 2’si çocuk 24 düzensiz göçmen kontrol altına alındı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, deniz yetki alanlarında düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Komutanlığın resmi internet platformunda yayımlanan verilere göre, Seferihisar açıklarında icra edilen son operasyon, yüksek teknoloji imkanlarının kullanımıyla sonuçlandırıldı.

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE NOKTA TESPİTİ

Bölgede devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik bünyesindeki bir İnsansız Hava Aracı (İHA), rutin tarama faaliyetleri esnasında hareket halindeki bir deniz aracını takibe aldı. Yapılan teknik incelemede, fiber karinalı bir lastik bot içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu ve yasa dışı yollarla açık denize ilerlediği saptandı.

Görüntüleme sistemlerinden elde edilen verilerin eş zamanlı olarak komuta merkezine aktarılmasıyla birlikte, ilgili bölgeye ekiplerin sevki sağlandı.

MÜDAHALE VE TAHLİYE SÜRECİ

Kısa sürede olay mahalline intikal eden Sahil Güvenlik botları, söz konusu lastik botu durdurarak içerisindekilere müdahale etti. Yapılan sayım ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, botta bulunan ve aralarında 2 çocuğun da yer aldığı toplam 24 düzensiz göçmenin tamamı güvenli bir şekilde sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT

Operasyonun genişletilmesi neticesinde, göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği ve göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği değerlendirilen 1 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise kıyıdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bölgedeki yasal prosedürlerin yürütülmesi maksadıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

