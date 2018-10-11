İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. 22 kişi gazdan etkilendi. Duruma anında müdahale edildi, şuanda binada tehlikeli bir durum yok.

İzmir Adliyesi'nde büyük panik yaşandı. Gaz sızıntısı alarmı ile bina hızlıca boşaltıldı.



Olay yerinde itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.



Gazdan etkilenen 22 kişi teker teker sedyelerle ambulanslara taşındı.



Her şey olabilirdi. İzmir Emniyeti olay yeri inceleme ekipleri hemen çalışmalara başaladı. Olayda sabotaj izine rastlanmadı, rahat bir nefes alındı.



Gaz sızıntısının nereden kaynaklandığı kısa sürede çözüldü. Doğalgaz sanılan kaçağın aslında yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana geldiği anlaşıldı.



Zehirli gaz tehlikesi olup olmadığını belirlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi binada ölçüm yaptı.



Çalışmalar tamamlandıktan sonra İzmir Adliyesi'nde mesai yeniden başladı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınanlara "geçmiş olsun" dedi.



ulusal.com.tr