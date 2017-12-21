İzmir devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anmaya hazırlanıyor. Vatan Partisi İzmir halkını 23 Aralık saat dokuzda Menemen’deki anıta davet etti.

87 yıl önce Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından katledilen şehit asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay 23 Aralık cumartesi günü anılacak.



Siyasi partiler ve kitle örgütleri her yıl 23 Aralık’ta Kubilay’ı Menemen’de şehit olduğu yerde anıyor.



Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu anma günü Menemen’de olacaklarını açıkladı.



Kubilay’ın başının kesilerek şehit olduğu Menemen Olayı, Cumhuriyet Devrimi’ne karşı 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra ikinci önemli irtica girişimdi.



Menemen olayı Türk milletinin belleğine yer etti ve Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, "devrim şehidi" olarak simgeleşti.







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