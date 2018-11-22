İZMİR Barosu’nun yeni yönetimi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için harekete geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmemiş kararını “bağlayıcı” ilan eden İzmir Barosu yönetimi, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını isteyen bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iç hukuk ve Demirtaş’ın tutukluluk nedenlerine hiç değinilmedi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası bir sözleşme ile bağıtladığı bu kurala uymaması, ülkemiz aleyhine çok ciddi sonuçlar doğurabilecek niteliktedir” yorumu yapıldı. İzmir Barosu Yönetimi imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “AİHM söz konusu kararında,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başvurucunun tutukluluk halinin sonlandırılması için gerekli tüm önlemleri alması ve söz konusu tutukluluk haline son vermesi gerektiğine oy birliği ile hükmetmiştir. İzmir Barosu, bahse konu açık hükme rağmen, yürütmeden sorumlu makamların bu kararı uygulamak zorunda olmadıklarına dair açıklamalarını endişeyle izlemektedir.”



TERÖR TUTUKLUSU HATIRLATMASI



Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Av. Bülent Karagöz, İzmir Barosu’nun açıklamasına sert bir dille tepki gösterdi. Av. Karagöz, “Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olduğu için değil terör operasyonları sonucu tutukludur” başlıklı açıklamasında, özetle şu hatırlatmaları yaptı: “AİHS’nin 43. maddesine göre Türkiye devletinin bu kararı üç ay içinde büyük daireye gönderme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Bizim iç hukukumuzda da yargının bu karara uyması için kesinleşmiş olması ve bir yıl içinde ilgili mahkemeye başvurması gerekmektedir. 18. madde yoruma açık bir maddedir. “Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yokken anılan açıklama ile yürütmeden sorumlu makamları, kesinleşmemiş bir yargı kararına uymaya zorlamak için Anayasa’nın 90. Maddesi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olması, AİHM’e bireysel başvuru hakkının ve AİHM’in zorunlu yargı yetkisinin kabul edilmesinin gerekçe olarak belirtilmesi ile kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası bir sözleşme ile bağıtladığı bu kurala uymaması, ülkemiz aleyhine çok ciddi sonuçlar doğurabilecek niteliktedir şeklindeki görüşler hukuki değil siyasidir. İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nu uyarıyorum. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesine göre, meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak zorundasınız. Yaptığınız siyasi açıklama, kamu vicdanını yaralamıştır. “PKK terör örgütünün, ABD ve İsrail’in silah, mühimmat, para ve eğitim desteği ile bugüne kadar gerçekleştirdiği terör saldırılarında binlerce şehit ve gazi verdiğimizi, İzmir Adliyesi’ne düzenlenen saldırıda meslektaşlarımızın da yaralandığını, İzmir Barosu Yönetim Kuruluna hatırlatırım.” Aydınlık