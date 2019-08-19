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İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, FETÖ kumpasına müdahil olmuştu

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, seçildiği dönemin öncesinde, sonrasında PKK ve FETÖ suçlamasıyla yargının işlem yaptığı isimleri savunmuştu. Yücel, FETÖ’nün Ergenekon tertibinde dosyaya müdahil olan Şebnem Korur Fincancı’nın avukatıydı. Yücel ilk duruşmada davaya müdahil olma talebinde bulunmuştu. Kumpas mağdurlarının sorgularına katılan Yücel, sorduğu sorular nedeniyle Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından sert bir şekilde uyarılmıştı

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, FETÖ kumpasına müdahil olmuştu

Bazı barolar, Adli Yıl açılış törenine Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmayacaklarını duyurmuştu.

İlk açıklamayı yapan İzmir Barosu, 'hak mücadelesi veren binlerce kişinin cezaevinde olduğunu' iddia etmiş ve daveti geri çevirmişti. 

Törenin yapıldığı mekanın eleştirildiği açıklamada, Yargıtay’a yönelik “Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel seçildiği dönemin öncesinde ve sonrasında, PKK, FETÖ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları ve tutuklamaları hedef almıştı.

Son baro seçiminde Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan aday olan ve seçilen İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, eski yönetimi 15 Temmuz’dan sonra gelen tutuklamalara sessiz kalmakla eleştiriyordu. 

Yücel, FETÖ’nün Ergenekon tertibinde dosyaya müdahil olan Şebnem Korur Fincancı’nın avukatıydı. Yücel bu sıfatla, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ’nün argümanlarıyla suçlamalar yöneltmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #özkan yücel #fetö
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