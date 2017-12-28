Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi Hükümete OHAL kapsamında verildi. Yani FETÖ ve terörle mücadele konularında kararname çıkarılabilir hükümet… Ancak taşeron düzenlemesi de KHK ile ormanlık alanların imara açılması, KHK ile yapıldı. Oysa bu yasal değil. İzmir Barosu bu duruma işaret etti ve hükümeti eleştirdi

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696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ilgili İzmir Barosu da açıklama yaptı.



Baro Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesi’nde kameralar karşına geçti. Kararnamelerin yetki dışına çıktığını vurguladı.



Hükümete kararname yetkisi OHAL süresi içinde FETÖ darbesi ve terörle mücadele konularında verilmişti. Ancak taşeron düzenlemesi, orman alanların imara açılması, Türki Silahlı Kuvvetleri’nin yapısına değiştirilmesi gibi farklı konular da kararnameler yoluyla yapıldı...



Sivillere muafiyet veren düzenlemenin ucu açık yazılmasına da karşı çıktı İzmir Baro Başkanı, “bu karar bazı sivil güçlere suç işleme özgülüğü getirebilir” dedi.



OHAL sona erdiğinde yapılan düzenlemeler ne olacağı da merak konusu. Çünkü yapılan düzenlemeler sadece OHAL süresi içinde geçerli.



HABER-KAMERA: AKIN KARA

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