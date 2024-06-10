İzmir Barosu'na tepkiler büyüyor! CKD Başkanı Tülin Oygür'den açıklama

İzmir Barosu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Onur Ayında LGBT Etkinlikleri Takvimine" tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, "Eşcinsel hakkı yoktur, insan hakkı vardır" dedi.

- Eşcinsel hakları, transseksüel hakları vesaire. Eşcinsel hakkı diye bir şey yok. İnsan hakkı diye bir şey var. Hepimiz anayasa önünde eşitiz.İster eşcinsel ol, ister olma. Senin herkes gibi, herkes kadar eşit şekilde alayasadan, yasadan yararlanacaksın.

Batılı devletlerin fonladığı LGBT derneklerlerinin, devlet düşmanı faaliyetlerini onaylayan ve destekleyen İzmir Barosu, kültür emperyalizminin Türkiye'de yayılmasına ön ayak oluyor.

- Diyelim ki gerçekten de bir cinsel tercihleri yüzünden eğer kanunen haksızlığa uğruyorsa zaten bunu yapan suç işliyor demektir. Bunun eşcinsel hakkı diye özel bir adı, özel bir formatı yok. Ama barolar ısrarla bu yönde ilerlemeye devam ediyorlar. Şimdi barolar bunu yaparken devlete düşmanlık ettiklerini büyük bir ideoloji, büyük bir emperyalist projeye aslında hizmet ettiklerini basbaya hukuk eliyle aracı olduklarını acaba görebiliyorlar mı?

Onur Yürüyüşlerinde PKK'nın sözcülüğünü yapan LGBT dernekleri, kesişimsel ayrımcılık diyerek de toplumu parçalamaya devam ediyorlar.