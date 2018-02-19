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İzmir Barosu’ndan avukatlara çağrı

Barolar Türkiye unvanının birlikten çıkarılması girişimine karşı ayağa kalkıyor. 24 Şubat günü barolar Ankara'dan hükümete mesaj vermek için toplanıyor. İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, avukatları Türk ve Türkiye unvanları ile barolara sahip çıkmaya çağırdı.

İzmir Barosu’ndan avukatlara çağrı

Avukatlar Türk ve Türkiye unvanlarına sahip çıkıyor. İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, avukatları 24 Ocak’ta Türkiye Barolar Birliği’nin yapacağı toplantıya davet etti.

Aydın Özcan göre Barolar Birliği’nden Türkiye, Tabipler Birliği’nden Türk unlarının çıkarılması projesi FETÖ’ye ait...

İzmir Barosu Başkanı Türk ve Türkiye unvanlarının tartışıldığı zamana dikkat çekti.

Haber: Ufuk Akkaya
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir barosu
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