İzmir Buca'da vahşet: Çöp konteyneri önünde 33 ölü kedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, çöp konteynerinin önüne bırakılan poşetlerin içinden bazıları yavru olan toplam 33 kedinin cansız bedeni çıktı.

Dün saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinden geçen vatandaşlar, bir çöp konteynerinin hemen önüne bırakılmış şüpheli poşetleri fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar edilen adrese intikal eden emniyet ekipleri, açtıkları poşetlerin içerisinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti. Sahadaki ekipler, kedilerin kesin ölüm nedenini ve cansız bedenlerini bölgeye atan kişi veya kişileri saptamak amacıyla çevrede fiziki çalışma başlattı.

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Soruşturma sürecine ilişkin resmi makamlardan da yazılı bir bilgilendirme yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemelerde çöp konteyneri önüne bırakılmış halde büyük ve yavru toplam 33 kedinin ölü bulunduğunu kaydettiği açıklamasında, yürütülen hukuki adımlara dair şu ifadeleri paylaştı:

"Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

