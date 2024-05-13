İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Tugay ile beraberindeki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ve yardımcısı Zehra Vezan Karabulut tarafından karşılandı.

"İLETİŞİMİMİZ BUNDAN ÖNCE EKSİKTİ ŞİMDİ DAHA KALICI VE SÜREKLİ OLSUN"

Görüşme sonrası açıklama yapan Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun. Düşüncem bu. Önümüzdeki yıllarda bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu benim tarafımda her zaman olumlu tavır içerisinde olacak. Sizlerin de aynı yaklaşım içinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Yerel seçimde Türkiye'de yeni bir demokratik sürecin kapısının aralandığını belirten Kuruş, "Umuyoruz ki demokratikleşmeyi birlikte sağlayabiliriz." dedi.

"HEP İTTİFAK İÇİNDE OLAN İKİ PARTİYİZ"

Karabulut ise ziyaretin DEM Parti için çok kıymetli olduğunu belirtirken Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını anlattı:

"Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti. Birlikte bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizlerin yerel yönetimler tecrübesi çok fazla var. Ne yazık ki batıda yok. CHP'nin batıda çok ciddi bir deneyimi, tecrübesi ve başarısı var. Bizim de Kürt illerinde ciddi bir başarımız var. Bu deneyimleri ortaklaştırırsak bir arada birtakım şeyleri yapabilirsek çok mutlu olacağız diye düşünüyorum."