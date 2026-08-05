İzmir Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında kritik gözaltı! Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba yakalandı

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgilere göre, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve Malatya illerinde eş zamanlı çalışma yürütüldü. Düzenlenen operasyonda Hür Ağbaba ile birlikte toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklu Egeşehir Genel Müdürü ile irtibat tespit edildi

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemelerde; gözaltına alınan şüphelilerin, daha önce aynı dosya çerçevesinde tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı şekilde hareket ettiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Şüpheliler İzmir'e sevk edilecek

Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e sevk edilmeleri bekleniyor.

Kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte netlik kazanacağı ifade edildi.