İzmir Büyükşehir Belediyesinden EYT açıklaması - 11 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanları EYT'lilerin büyük mücadelesi çerçevesinde yapılan büyük çalışmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek verdi. Soyer, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek, tartışmak gerek. Bu soruna bir an önce adil bir çözüm bulunmasını diliyorum. #EYTGündemdenDüşmüyor" ifadelerini kullandı. Çalışmaya CHP milletvekilleri de destek verdi

Emeklilikte yaşa takılanları EYT'lilerin büyük mücadelesi, gündemden düşmüyor.



Bu kapsamda Twitter'da büyük katılımlı '#EYTGündemdenDüşmüyor' etiketiyle çalışma yapıldı.



Çalışma kapsamında binlerce mesaj atıldı.



Çalışmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek verdi.



Soyer, şunları ifade etti:



"Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek, tartışmak gerek.



Bu soruna bir an önce adil bir çözüm bulunmasını diliyorum.



#EYTGündemdenDüşmüyor"







CHP'Lİ VEKİLLER DE DESTEK VERDİ



CHP milletvekilleri de büyük çalışmaya destek oldu.



Vekillerin paylaşımları şöyle:



"CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: #EmeklilikteYaşaTakılanlar Haklarını mutlaka alacaklardır.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözlerinin içine baka baka emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir" diyen Hak İş Başkanı Mahmut Aslan’a teşekkür ediyorum. Biz de söylüyoruz ancak duvara çarpıp geri dönüyor. Kibir iktidarı ve başı EYT’lilerin acısını anlamıyor.



CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek: Yargı reformu, af, EYT, 3600 vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını çözmeden tatile girmek adil değil. #NereyeGidiyorsunuz



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar: 1 yıl önce EYT’lere, Af bekleyenlere, 3600 ek göstergeye seçim sonrası yasa çıkaracağız diyenler şimdi Ekim’ e kadar Meclisi kapatacağız diyor. Bunu hatırlatan Grup Bşkvekilimiz Özgür Özel’e saldırıyor. Buyurun 1 hafta da bu sözlerinizi tutun biz de destek verip alkışlayalım. Yargı Reformu, EYT, AF, 3600 Ek Gösterge SORUNLARI VE SÖZLERİNİZ OLDUĞU GİBİ DURURKEN, MECLİSE GETİRDİĞİNİZ VE MİLLETE YENİ VERGİ YÜKLERİ YIKIP #NereyeGidiyorsunuz



CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanun teklifi görüşmelerinde ikinci günü geride bıraktık. Umutla #AfYasası’nı ve #EYT’yi bekleyen milyonlarca vatandaşımızın duygularıyla oynamanıza izin vermeyeceğiz. #NereyeGidiyorsunuz"



ulusal.com.tr























