İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! FETÖ operasyonunda 78 kişi için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) özellikle genç nesilleri hedef alan güncel organizasyon şemasına yönelik önemli bir operasyonel süreç başlatıldı. Teknik ve fiziki takipleri tamamlanan şüphelilerin adresleri güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE GÜNCEL EĞİTİM YAPILANMASI HEDEF ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, örgütün illegal faaliyetlerinin engellenmesi ve yeni hücre ağlarının çökertilmesi amacıyla uzun süredir titiz bir inceleme yürütülüyordu. Emniyet ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla, terör örgütü FETÖ’nün "güncel eğitim yapılanması" adı altında yeniden organize olmaya çalışan, finansal ve lojistik ağlar kuran elemanları tek tek tespit edildi.

78 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞOK OPERASYON: ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI

Toplanan güçlü delillerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüttüğü belirlenen net 78 şüpheli şahıs hakkında yakalama, gözaltı, ikamet arama ve suç unsurlarına el koyma talimatı verdi. 9 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde, terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar icra edildi.

SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Baskın yapılan ikametlerde şüphelilerin örgüt içi iletişimde kullandığı değerlendirilen dijital materyallere, cep telefonlarına ve örgütsel dökümanlara incelenmek üzere adli makamlarca el konuldu. Başsavcılık, söz konusu terör soruşturmasının tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceklerini bildirdi. Operasyonun kapsamının genişletilebileceği ve gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği aktarıldı.