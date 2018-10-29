Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katıldığı etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı.

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.



Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.



Genç-yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.



Yürüyüş, Alsancak Vapur İskelesi'nde son buldu.



