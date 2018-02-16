İzmir’de askeri eğitim uçağı düştü. Tecrübe uçuşu yapılan uçaktaki iki pilot şehit oldu. Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi

İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen uçaktaki 2 pilot şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konuyla ilgili açıklama yaptı. Saat 10.26'da Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan "Tecrübe Uçuşu" için kalkan SF-260D uçağıyla saat 10.49'da radar irtibatı kesildi.



SF-260D eğitim uçağı "Tecrübe Uçuşu" için 2 pilot ile kalkmıştı. Kalkıştan 23 dakika sonra düştü. Düşen uçağın enkazı havalimanının 3 kilometre kuzeyinde bulundu. 2 pilot şehit oldu.



Şehit pilotlardan birinin 18 yıl mecburi hizmet nedeniyle sivil hava yollarından zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne dönen Yunus Bal ve Üsteğmen Resul Gökdoğan olduğu öğrenildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti bölgede incelemeler yaptı. Kesin sonuç kaza kırım uzmanlarının ayrıntılı incelemesinin ardından açıklanacak.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından 16 Şubat 2018 tarihinde tecrübe uçuşu maksadıyla kalkış yapan bir eğitim uçağımız düşmüştür. İki kahraman personelimiz şehit olmuştur." denildi.



ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ



Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi.







TSK'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA



TSK tarafından yapılan ikinci açıklamada şunlar denildi:



"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.



Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.



Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır.



Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."



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