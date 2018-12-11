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İzmir'de ByLock operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir'de, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir'de ByLock operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bylock
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