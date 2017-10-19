İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Bir kişinin emniyetten salıverilmesinin ardından 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.







Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 18'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Dün adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 26'sı tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden 44'ü hakkında tutuklama kararı verildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ekim'de düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda, farklı meslek gruplarından 53 şüpheliyi gözaltına almıştı.