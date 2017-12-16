İzmir Ekonomi Üniversitesinde “Çin Kültür Merkezi” açıldı. 2010 yılında bu yana Çince dil eğitimi veren üniversite, okul kütüphanesinin bir bölümünü Çin’e ayırdı. 50’den fazla öğrenci Çince dil eğitimi alıyor. Nedeni ise Çin’in dünya ekonomisinin lokomotifi olması

Türkiye’de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilgi artıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çin ile daha fazla ticaret için Çin Kültür Merkezi açtı.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı “Hedefimiz Konfüçyüs Enstitüsü” dedi.



Üniversitede 2010’dan bu yana Çince dil eğitimi veriliyor. Şu anda 50’nin üzerinde öğrenci ders alıyor.



Çin Kültür Merkezi Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu işbirliği ile hayata geçirildi.



3 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışan Yuan Peng (Yuen Pağn), dil eğitiminin yanı sıra kültürel tanıtım da yaptıklarını söyledi.



Çin’i anlatan kitap ve filmlerle derslikte küçük bir kitaplık oluşturuldu. Okul kütüphanesine de Çin Köşesi açıldı.



HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA

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