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İzmir'de deprem (9 Ocak 2018 Salı İzmir Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir Körfezi'nden (Ege Denizi) 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı.

İzmir'de deprem (9 Ocak 2018 Salı İzmir Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 23:12'de İzmir Körfezi'nde (Ege Denizi) 3.8  büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem #son depremler #‪Ege Denizi‬ #‪Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü‬ #‪Boğaziçi Üniversitesi‬‬
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