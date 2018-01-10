Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir Körfezi'nden (Ege Denizi) 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı.

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Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 23:12'de İzmir Körfezi'nde (Ege Denizi) 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.



AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı.



ulusal.com.tr