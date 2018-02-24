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İzmir'de deprem
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem oldu (24 Şubat 2018 Cumartesi son depremler)

İZMİR Körfezi'nde Richter ölçeğine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Foça ilçesinde hissedildi

İzmir'de deprem oldu (24 Şubat 2018 Cumartesi son depremler)

İZMİR Körfezi'nde Richter ölçeğine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir Körfezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 05.16'da meydana geldi.

Yerin 12.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Foça'da hissedildi.

Bu depremin ardından İzmir Körfezi'nde saat 06.08'de 2.7, saat 06.12'de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem
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