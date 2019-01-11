Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal’ın düzenlediği Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı’na katıldı. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Ekonomist ve Dağarcık Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Enis Musluoğlu ve İş Adamı EBSO Meclis Üyesi Ergin Erdinç’in de konuşmacı olduğu kurultayda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm yolları tartışıldı.

Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal, İzmir Kordon Otel’de “Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı” gerçekleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in de konuşmacı olduğu kurultaydaGödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Ekonomist ve Dağarcık Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Enis Musluoğlu ve İş Adamı Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Ergin Erdinç’in katılımıyla yapıldı.



“Amacımız, çözüme odaklanmak”

Kurultayın açış konuşmasını Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat yaptı. Açış konuşmasında Akfırat, “Tezgahının başındaki emekçiden, üretim için çalışan iş adamından, tarlasında üretimini yapan çiftçiye kadar bütün üreticilere çözüm olmak için uğraşıyoruz. Amacımız sorunları sıralamak, kara tablolar çizmek değil, tam tersine çözüme odaklanıyoruz. Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim alanlarından olan Ege'de, İzmir'de, ekonomik krize çözümün bakışının daha anlamlı olacağı perspektifiyle bugün bu kurultayı gerçekleştiriyoruz” dedi.



“Likitide ve konkordato krizi derinleşecek”

Kurultayın ilk konuşmasını ise Ekonomist ve Dağarcık Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Enis Musluoğlu’nun konuşması oldu. Musluoğlu, Türkiye'de 26.5 milyon kişi, bireysel kredi ve kredi kartı borcuna sahip olduğunu belirterek “Bu durum hane halkının borcunun 16 bin liranın üzerinde olduğunu gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre borçlu hane halkının %60'ı, en alt tabaka hane halkına aittir. Türkiye'nin hane halkı borcu 68 kat artmış durumdadır. Bu da uygulanan tüketim ekonomisi politikalarından kaynaklanıyor. Emperyalizmin neoliberalist yaklaşımları, Marshall yardımları bu ekonomik koşulların önünü açmıştır ve tüketim bazlı ekonomiyi meydana getirmiştir. Ekonomik anlamda böyle kötü bir tablo var bu tablodan çıkış için üretim ekonomisi çözümü vardır. Üretim ekonomisi tüm bu tıkanmaların önünü açacak temel dayanaktır” dedi.

Türkiye’nin üzerindeki ekonomik saldırıları önleyebilmek adına Avrasya borsasını kurmanın gerekli olduğunu söyleyen Musluoğlu, “Likitide ve konkordato krizi bu yıl daha çok derinleşecektir. İşsizlik daha fazla artacaktır. Ekonomik anlamda daha milli refleksli ve omurgalı politikalar uygulayabilme şansımız çok fazla. Çünkü jeopolitik ve siyasi gelişmeler Türkiye'nin oldukça lehinedir. Türkiye, bu olumlu gelişmelerden çıkabilmesi için iyi bir atılım şansı yakalamıştır. Türkiye'nin önüne tarihi bir şans gelmiştir, Türkiye'nin bu şansı kaçırmaması lazımdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.



“Kooperatifleşmeden tarım kurtulmaz”

İkinci konuşmayı gerçekleştiren Gödence Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, “Hangi iktidar olursa olsun ülke tarımsız olmaz. Tarım, bir ülkenin ordusu kadar çok önemlidir. Mustafa Kemal'in "Saban, silaha karşı her zaman kazanmıştır" sözü çok önemlidir. Çiftçi örgütlenmeden, kooperatifleşmeden tarım kurtulmaz. Çiftçiyi parça parça bölerek çiftçi örgütlerinde örgütleyerek ve onları birbiriyle yarıştırarak bir yere varılmaz. Çok amaçlı tarımsal kooperatif, tek çıkar yoldur. Bu da yetmez, kooperatifleştirme yan öğelerle mutlaka teşvik görmelidir. Tarıma dayalı sanayi, kooperatifleştirme yoluyla çiftçilerin malı olmalıdır. Gıda satışı, tüketim kooperatifleri kanadıyla olmalıdır. Sevindiricidir ki İstanbul'da, İzmir'de hızla tüketim kooperatifleri çoğalmaktadır. Tüketici kendi organizasyonunu kurmak için ciddi adımlar atmıştır. Üretici ve tüketici kooperatifleri aralarında ciddi ticari bağlar kurmuştur” diyerek tarımda kooperatifleşmenin önemini vurguladı.



“Demir İpek Yolu Projesi’ni avantaja çevirebiliriz”

Kurultayda üçüncü konuşmayı ise İş Adamı ve Ege Bölge Sanayi Odası Meclis Üyesi Ergin Erdinç yaptı. Erdinç, bir kriz olduğu kabul edilmezse çözüm bulunamayacağını söyleyerek konuşmasına başladı. Erdinç, yeni İpek Yolu projesine değinerek “Türkiye'nin sanayi ihracatına baktığımızda yoğun olarak AB ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik olduğunu görmekteyiz. Çin'den AB ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat 40-45 gün iken demir İpek Yolu ile bu süre 10-15 güne düşecektir. Bizim bunu fırsata çevirmemiz lazım. Akdeniz içinde olan İzmir, Akdeniz'deki 3 doğal limandan birisidir. 1922 büyük İzmir yangını sırasında İzmir, dünyanın beşinci büyük limanıdır. Biz tekrardan İzmir'in aynı büyüklükte bir liman şehri olması ve bunun yarattığı etkilerin paylaşılmasını istemekteyiz. Çandarlı Limanı, İzmir'in yeniden tek başına liman şehri olmasını sağlayacak bir kapasiteye sahiptir. Bu yöntemlerle demir İpek Yolu projesini avantaja çevirebiliriz. Çin'in Pire Limanı yerine bu limanı kullanmasını sağlayarak ülkemizin, şehrimizin sorununa kalıcı bir çözüm bulalım diye düşünmekteyim. Bunu yapabilmek için ne gerekiyor? Çin hükümeti nezdinde Dikili Limanı’nın, Pire Limanı'nın alternatifini sağlamamız gerekiyor. Bu sayede çocuklarımız iş bulacak, rekabeti avantaja çevirmiş olacağız” dedi.



“Herkesin ekmek teknesini sürdürmeye yönelik çözüm yaratacağız”

Kurultayın son konuşmasını ise Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek gerçekleştirdi. Perinçek, İzmir'de toplu sözleşme için eylemde olan ve baskılara göğüs geren binlerce işçiye dayanışma duygularını yollayarak sözlerine başladı. Perinçek, “Buraya gelmeden önce çeşitli üretici kurultayları gerçekleştirdik. Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Horas, Antalya, Gazipaşa, Alanya, Ankara ve İstanbul üretici kurultaylarından geliyoruz. Burada çiftçilerimiz, sanayicilerimiz, hayvancılık tarımı yapan üreticilerimiz ve sanayicilerimiz ‘Böyle gitmez’ dediler. Neden böyle gitmez? Çünkü Türkiye, her yıl onlarca milyar dolar açık veriyor. 500 milyar dolar civarında dış borcumuz var. Borçlu bir millet olduk. İşçi, çiftçi, sanayici, memuru herkes borçlu oldu. Bu durumda üretim çarkının dönmesi mümkün değil. Türkiye, bir kararın eşiğine gelmiştir. Buradan yeni bir sistemin çıkarımını yapabiliyoruz. Türkiye; köklü değişimlerin, açık söylüyorum devrimin eşiğine gelmiştir. Türkiye, devrimci çözümlerle bu süreçten çıkacaktır” dedi.

Perinçek, “Üretmeden ihracat olmaz. Üretime odaklanmadan Türkiye için çıkar yol yoktur. Sistemin çözümleri bitmiştir. Borcu borçla ödeme çözümü tıkanmıştır. Türkiye'yi artık ABD kurtaramaz. Bugün CHP ve İYİ Parti’nin savunduğu, geçmişte zaman zaman AKP'nin de dillendirdiği ABD'den çözüm arama yöntemi iflas etmiştir. Çökmüş ekonomi bizi kurtaramaz. "ABD bizi kurtarsın, onların istediği gibi modelimiz olsun, tüm siyasi taleplerini uygulayalım" gibi yöntemler, çözüm değildir. Bu olsa olsa ABD'yi getirir Ankara'ya oturtturur. Biz Vatan Partisi'yiz, zorlukların partisiyiz, zorluklar varsa Vatan Partisi'nde vardır. Türkiye'de sadece işçinin iktidarıyla çözüm yok. Türkiye'nin bütün üretici sınıflarının ortak hükümetiyle iktidarına ihtiyaç vardır. ‘Üretici baş tacıdır’ formülünü kullanıyoruz” diyerek Vatan Partisi’nin üreticinin yanında olduğunu ifade etti.

“Üretimin çarkını devam ettirmeye yönelik işletmeciliği sürdüreceğiz. Üreticinin mal sahibiyle kavga ettiği bir çözüm değil, herkesin ekmek teknesini sürdürmeye yönelik bir çözüm yaratacağız.Sermayeyi atıl hale getirmeyeceğiz. Türkiye'de bütün ekonomik işlemler Türk Lirası ile yapılacak, Türk lirası yeniden sultan haline getirilecek. Türkiye'nin önünde üreticileri hükümet yapacak bir siyasi mücadele olmak zorundadır. Türkiye’nin bir üreticiler hükümetine ihtiyacı vardır” diyen Perinçek, Türk Lirası’nın hak ettiği değere kavuşması gerektiğini söyledi.



Yoğun katılım ile gerçekleşen kurultay, soru cevapların ardından sona erdi.



