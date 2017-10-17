İzmir'de ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla aralarında görevdeki öğretmenlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkez ile Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aralarında görevine devam eden öğretmenlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.