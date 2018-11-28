İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.