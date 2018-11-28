banner999
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:
'Kara Cuma' günü kartlardan ne kadar harcandı?
'Kara Cuma' günü kartlardan ne kadar harcandı?

İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.