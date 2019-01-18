İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Operasyon devam ediyor.
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.