İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen ardeslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
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