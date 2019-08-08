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İzmir'de IŞİD operasyonunda 9 gözaltı var

Terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 Suriye uyruklu gözaltına alındı

İzmir'de IŞİD operasyonunda 9 gözaltı var

İzmir'de terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce diğer illerde IŞİD'e yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ışid #operasyon #gözaltı
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