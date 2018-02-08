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İzmir'de keman dansı! Ara Malikian'dan muhteşem şov

Yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden Ara Malikian İzmir de unutulmaz bir geceye imza attı. Kemanıyla adeta dans eden Malikian, klasik ve çağdaş müziği bir arada yorumladı

İzleyenleri büyüledi, kemanıyla sahnede adeta dans etti. 

O yaşayan en büyük keman viztüözlerinden Ara Malikian...

Ahmet Adnan Sanat Merkezi, bu kez Lübnanlı sanatçı Ara Malikian'ı ağırladı.

Malikan'ı izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı. 

Kemanıyla herkesi büyüleyen ünlü sanatçı David Bowie, Chopin, Led Zeppelin ve Paganini gibi efsanevi sanatçıların eserlerini içeren geniş bir repertuardan esinlendi. 

Klasik ve çağdaş müziği bir arada yorumlayan sanatçı izleyenleri büyüledi. 

Konserde bol bol İzmir'i öven ve esprileriyle salondakileri kahkahaya boğan Malikian'a muhteşem şovunda 7 kişilik müzisyen grubu eşlik etti

Malikian, 5 kıtada 40'tan faza ülkede muhteşem performanslara imza attı.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #ara malikian #lübnan
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