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İzmir'de PKK operasyonu: 15 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 15 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası ve propaganda kitapları ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #izmir #operasyon
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