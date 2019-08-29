İzmir’de 53 saat süren orman yangınında sadece ağaçlar yanmadı, tarım arazileri de zarar gördü. Zeytinlikler ve üzüm bağları kül oldu. Üreticiler taleplerinin Ulusal Kanal’a anlattı.

İzmir Karabağlar ilçesinde çıkan yangında sadece orman arazisinde bulunan ağaçlar yanmadı. Yangının etkilediği mahallelerde birçok tarım arazisi de zarar gördü. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları ve üzüm bağları yandı.



Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da hasar tespiti yapılıyor. Efemçukuru Mahallesi’nde 67 hane, Çatalca Mahallesi’nde ise 100 hanenin arazisi yangında zarar gördü.



Efemçukuru Mahalle Muhtarı Kazım Karakuş, ormana yakın bağlarda zararın büyük olduğunu söyledi. (4.10)



Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Koperatifi Başkanı Celal Yavaş’ın da tarim arazisi zarar gördü.



Yangında Çatalca Mahallesi sakini Hüseyin Akkaya’nın 15 dönüm zeytinliği büyük ölçüde zarar gördü.



Çatalca Mahalle Muhtarı Süleyman Üstün Güner, yaraların sarılma sürecinde yetkililerden beklentilerini sıraladı.



Efemçukuru Mahalle Muhtarı Kazım Karakuş tarım arazileri ile orman arazilerinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.



Arazi sahipleri kendilerine yapılacak en iyi yardımın ekipman ve su desteği olduğunu dile getirdi.



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