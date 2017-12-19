İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 51 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığınca kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelilerin, daha önce öldürülen teröristler için eylem yapmak için kente gelecek terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları da ileri sürüldü.



Zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.