İzmir'de "rüşvet alıp verdiği" iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Konak Belediyesinde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak Belediyesinde görevli bazı zabıta memurlarının sorumluluk alanlarında bulunan bazı cafe, kantin gibi iş yerlerinden rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu iş yerlerini mercek altına alan ekipler, iş yerlerini zaman zaman denetlemeye gelen zabıta memurlarını da takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet aldığı iddia edilen iki zabıta komiseri, 7 zabıta memuru ve bir sivil memur ile aralarında rüşvete aracılık ettiği tespit edilenlerin de bulunduğu 7 iş yeri sahibi gözaltına alındı.



Tutanakları yırtıp atmışlar



Zabıtaların sorumluluk alanlarındaki iş yerlerine yaptıkları denetimler sırasında gördükleri eksiklikleri tutanak düzenleyip ayrıldıkları, devreye giren aracılar vasıtasıyla bin lira ila 5 bin lira arasında değişen miktarlarda rüşvet karşılığında düzenledikleri tutanakları yırtıp attıkları, aksi takdirde işleme koymakla tehdit ettikleri, ödeme yapılmaması durumunda ise tutanağı işleme koydukları ileri sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir zabıta memuru tutuklandı, ikisi komiser 6 zabıta memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.