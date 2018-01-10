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İzmir'deki “askeri casuslukta kumpas“ davası

"Askeri casusluk" soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi

İzmir'deki “askeri casuslukta kumpas“ davası



















Kaynak: AA
Etiketler; #sanık #mahkeme #FETÖ/PDY #duruşma #dava #Askeri Casuslukta Kumpas
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