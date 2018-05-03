İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Hatay eyaleti yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 8 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerinin 27 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY'nin sözde "Hatay eyaletindeki kadın yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin sözde "Hatay eyaleti yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Hatay eyaleti yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 8 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.