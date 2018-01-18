İzmir'de büyükşehir belediyesi tarafından etkili olan şiddetli lodosun raporu açıklandı. İzmir'de deniz kabardı, sular yükseldi. Dalgaların boyu 4 metreye kadar çıkarken, rüzgarın şiddeti de 103.3 kilometreye kadar yükseldi. Etkisi sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağaç devrildi. Yükselen deniz suyu, bazı bölgeleri su altında bıraktı

İzmir'de bu sabah 04.40'dan itibaren etkisini artıran şiddetli lodos, 4 metreyi bulan dalga yüksekliği ve kabaran deniz nedeniyle kentteki yaşam olumsuz yönde etkilenirken, çok sayıda ağaç da devrildi. İzmir Meteroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dalga yüksekliği Güzelyalı’da 4 metreye kadar çıkarken, en kuvvetli rüzgar sabah saatlerinde 103.3 kilometre olarak tesbit edildi. Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş’ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova’da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak Vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına m&uu ml;dahale edildi.



VAPUR SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL



Saat 06.55’te başlayan İZDENİZ vapur seferleri, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ancak 08.45'e kadar sefer yapabildi. İZDENİZ yetkilileri, fırtınanın şiddetinin düşürmesiyle birlikte yeniden seferlere başlanacağını bildirdi.



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