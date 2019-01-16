İzmir'de büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Aliağa'daki operasyonda Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı'nın da aralarında olduğu 18 kişi tutuklandı. Başarılı operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu ağına büyük darbe vuruldu.

Tatil köyüne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 1 tonluk uyuşturucu ele geçirildi. Aralarında bir binbaşının bulunduğu birçok kişi tutuklandı.



Operasyon İzmi'in Aliağa ilçesinde yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında narkotik şube ekipleri harekete geçti.



Operasyonda 1 ton 200 kilogram skunk(skank) ile 500 gram likit esrar ele geçirildi.



Bu kapsamda Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği de ortaya çıkarıldı. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine büyük darbe vuruldu.



Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise adli kontol şartı ile serbest bırakıldı.





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