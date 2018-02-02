Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek verdi

İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, dernekler ve sendikaların çağrısıyla Türk bayraklarını alarak Yalı Camisi önünde toplanan vatandaşlar, harekatta şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın okuduğu duaya eşlik etti.



İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK'nın Afrin'de tüm uluslararası hukuk kurallarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde yürüttüğü terör operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.



Harekatın herhangi bir ulusa ya da devlete yönelik olmadığını vurgulayan Dayhan, "Bu operasyon, bulunduğu coğrafyada başta Kürt milleti olmak üzere bölgesindeki tüm milletlere eziyet eden terör örgütlerine yönelik bir operasyondur. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir." dedi.



Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Eyice de harekatın Arap, Kürt ve Türkmen halklarının terör baskısından kurtarılmasına yönelik yapıldığına dikkati çekerek, "Yüce milletimizin kınalı kuzularına güveniyoruz. Onlara İzmir'den selam ve dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.



Bu arada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Hizmet-İş Sendikası üyeleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar için lokma hayrı yaptı.



Hastane bahçesindeki etkinlikte harekatta görevli askerler ve şehitler için dua edildi, daha sonra hastalara ve hasta yakınlarına lokma dağıtıldı.