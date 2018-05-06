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İzmir esnafı Doğu Perinçek için kepenk kapattı

İzmir’in Kiraz ilçesinin esnafları Doğu Perinçek’e imza vermeye gitmek için kepenk kapattı. Esnaf, dükkânlarına “Doğu Perinçek için imza vermeye gittim döneceğim” yazılı tabelalar astı

İzmir esnafı Doğu Perinçek için kepenk kapattı
İzmir esnafı: Perinçek için imzaya gittim döneceğim
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İzmir’in Kiraz ilçesinin esnafları Doğu Perinçek’e imza vermeye gitmek için kepenk kapattı. Esnaf, dükkânlarına “Doğu Perinçek için imza vermeye gittim döneceğim” yazılı tabelalar astı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 Mayıs’ta başlatılan imza süreci devam ediyor. Bugün itibariyle, Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu toplanması gereken 100 bin imzayı tamamladı.

Süreç diğer adaylar için devam ediyor. İmza sürecinde ise ülkenin farklı yerlerinde farklı manzaralar oluşuyor.

“PERİNÇEK’E İMZA VERMEYE GİTTİM DÖNECEĞİM”
Bugün oluşan farklı bir manzara ise İzmir’in Kiraz ilçesinden geldi. Kiraz ilçesinin kahvehanesi, bakkalı Doğu Perinçek’e imza vermek için kepenk kapattı. Dükkânlarını kapatırken, “Doğu Perinçek için imza vermeye gittim döneceğim” yazılı tabelalar astı.
 
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