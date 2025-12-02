İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden "hard disk” çalınmasına ilişkin açıklama: Personelin işine son verildi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında çıkan “hard disk hırsızlığı” iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgi işlem biriminde görevli U.U. isimli personel hakkında 19 Ocak 2024 tarihinde iki koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu belirtildi.

Müdürlük tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma sürecinde, ilgili personelin “güveni kötüye kullanma” fiilini işlediğinin tespit edildiği ifade edildi. Olayın güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi sayesinde kurumun herhangi bir zarara uğramadığına dikkat çekildi.

Disiplin süreci sonunda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi kapsamında personelin iş akdinin feshedildiği bildirildi. Ayrıca eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, adli sürecin sürdüğü ve konunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.